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На Миколаївщині ворог влучив у базу відпочинку

Один з безпілотників влучив у рекреаційну зону.

На Миколаївщині ворог влучив у базу відпочинку
Обстріл Миколаївської області
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Уночі 7 січня сили протиповітряної оборони знищили п’ять 5 ворожих "шахедів" над Миколаївщиною. Один з безпілотників влучив у рекреаційну зону, внаслідок чого на території законсервованої бази відпочинку сталася пожежа.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У ніч на 7 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п’ять БпЛА типу "Shahed 131/136". Увечері, 6 січня, відбулось влучання БпЛА в рекреаційній зоні, внаслідок чого на одній із законсервованих баз відпочинку сталося займання. Пожежу оперативно ліквідовано. Без постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Також, сьогодні вночі о 00:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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