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Унаслідок удару росіян по Покровському району Донеччини загинуло 11 людей, серед них 5 дітей (доповнено)

За останніми даними, 11 людей загинуло (серед них 5 дітей) і 10 поранено. Рятувальна операція триває. 

Унаслідок удару росіян по Покровському району Донеччини загинуло 11 людей, серед них 5 дітей (доповнено)
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Також 8 осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

"11 загиблих, у тому числі 5 дітей - такі попередні наслідки ударів по Покровському району. Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади", - написав Філашкін у Telegram.

Доповнено, 22:10. Пізніше Філашкін повідомив, що 11 людей загинуло і 10 поранено внаслідок удару по Покровському району. Серед загиблих — 5 дітей від 3 до 17 років. Зокрема, у селі Рівне шестеро загиблих, серед них троє дітей. Ще 5 людей росіяни сьогодні вбили у Покровську. У Покровську та Рівному триває рятувальна операція.

Раніше він повідомляв про шістьох поранених, та про те, що з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину.

"У Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей - обставини обстрілу з'ясовуємо", - додав Філашкін.

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