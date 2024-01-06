​"Жоден з ударів без наслідків не минеться", - Зеленський відреагував на удари Росії по Покровську

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки Росії на Покровськ загинуло понад 10 людей, серед яких були діти. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких.

"Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300. Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких!", - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що удар росіян був по звичайній житловій забудові, по приватних будинках.

"І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями", - додав Зеленський.