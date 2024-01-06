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Торік на блокпостах сталося 43 ДТП, загинуло 10 людей, - МВС

Здебільшого це було через стан алкогольного або наркотичного сп'яніння водіів.

Торік на блокпостах сталося 43 ДТП, загинуло 10 людей, - МВС
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У 2023 році в Україні сталося 43 дорожньо-транспортні пригоди на блокпостах. В результаті 10 людей загинули і 39 дістали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в підсумковому інтерв’ю Національному телемарафону.

"Коли почали розбиратися в причинах, то здебільшого це стан алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння водія, банальне перевищення швидкості, коли не зміг оцінити умови розташування блокпоста і не зміг справитись з керуванням свого автомобіля", - сказав він.

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Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости. Він нагадав, що йдеться не тільки про дисципліну, а й про безпеку – безпеку й учасників дорожнього руху, які за кермом, і військових, і поліцейських.

Також очільник МВС додав, що після таких трагічних подій блокпост додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою, а гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв.

Нагадаємо, що внаслідок ДТП на блокпостах загинули 11 військовослужбовців.

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