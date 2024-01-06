У Дніпрі в ніч проти 6 січня спалахнула масштабна пожежа, горів ангар із обладнанням та автобусами.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Площа пожежі сягала 600 кв. м.
"Пожежа виникла на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі (ангарі), де розміщувалися транспортні засоби. Горіло обладнання й автобуси всередині будівлі на площі 600 кв. м", - ідеться в повідомленні.
Пожежу ліквідували о 1:40. Обійшлося без загиблих і постраждалих. На місці інциденту працювали 26 рятувальників і сім одиниць техніки ДСНС.