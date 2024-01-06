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У Дніпрі згорів ангар з автобусами

Обійшлося без загиблих і постраждалих.

У Дніпрі згорів ангар з автобусами
Фото: ДСНС

У Дніпрі в ніч проти 6 січня спалахнула масштабна пожежа, горів ангар із обладнанням та автобусами.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Площа пожежі сягала 600 кв. м. 

"Пожежа виникла на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі (ангарі), де розміщувалися транспортні засоби. Горіло обладнання й автобуси всередині будівлі на площі 600 кв. м", - ідеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували о 1:40. Обійшлося без загиблих і постраждалих. На місці інциденту працювали 26 рятувальників і сім одиниць техніки ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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