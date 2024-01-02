Рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча працювали під безперервними обстрілами росіян.

Російські війська 1 січня обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Під ворожий удар потрапив приватний сектор міста.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“За різними адресами сталося дві пожежі на площі близько 250 кв.м. Горіли житловий будинок, автомобіль та надвірні забудови”, - розповіли в ДСНС.

Рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча працювали під безперервними ворожими обстрілами, і змогли ліквідувати пожежі.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.