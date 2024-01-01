З початку червня 2022 на півночі України встановили понад 500 тисяч протитанкових мін

На ймовірних напрямках наступу російської армії з півночі від червня 2022 року українські захисники встановили понад 500 тисяч протитанкових мін.

Про це повідомила пресслужба командування Об’єднаних сил.

Зокрема, українські бійці створили протитанкові мінні поля, групи протитанкових мін, встановили комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугаси, міновані завали та інші.

Таким чином, щільність мінно-вибухових загороджень у Північній операційній зоні збільшена у 16 разів.

Крім того, встановили невибухові загородження та підготували до руйнування об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема мости та дороги.

Зараз продовжуються роботи над фортифікаційним обладнанням позицій другої лінії.

“Ми спільно створюємо умови для того, щоб державний кордон України в Північній операційній зоні став абсолютно непрохідним для ворожих сил. У тісній взаємодії з головами військових адміністрацій ми будуємо військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, встановлюємо додаткові камери спостереження. Ця робота проводилася в режимі 24/7 усі 365 днів на рік”, – запевнив Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.