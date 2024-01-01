Росіяни обстріляли Херсонщину, поранення отримав цивільний

Російські окупаційні війська обстріляли Токарівку Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Окупанти вдарили по населеному пункту близько 15:30. Поранення отримав 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що внаслідок обстрілу чоловік отримав вибухову травму та поранення руки.

Після надання медичної допомоги він лікуватиметься амбулаторно.