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Росіяни обстріляли Херсонщину, поранення отримав цивільний

Чоловіку надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Росіяни обстріляли Херсонщину, поранення отримав цивільний
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Російські окупаційні війська обстріляли Токарівку Херсонської області. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Окупанти вдарили по населеному пункту близько 15:30. Поранення отримав 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що внаслідок обстрілу чоловік отримав вибухову травму та поранення руки. 

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Після надання медичної допомоги він лікуватиметься амбулаторно.

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