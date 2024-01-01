Росіяни обстріляли Херсонщину, поранення отримав цивільний

Російські окупаційні війська обстріляли Токарівку Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Окупанти вдарили по населеному пункту близько 15:30. Поранення отримав 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що внаслідок обстрілу чоловік отримав вибухову травму та поранення руки.
Після надання медичної допомоги він лікуватиметься амбулаторно.
- 1 січня росіяни атакували передмістя Херсона. Внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ у міській територіальній громаді була поранена одна людина.
- Російська армія обстріляла селище Комишани. Відомо про одну потерпілу, у жінки діагностували черепно-мозкову травму та контузію.
- Під обстрілом опинилося також селище Велетенське. Там одна людина загинула, ще одна поранена.