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В російському полоні перебувають понад 500 мешканців тимчасово окупованого Мелітополя

Полонених вивозять з Мелітополя і перевозять до РФ.

В російському полоні перебувають понад 500 мешканців тимчасово окупованого Мелітополя
Фото: EPA/UPG

Росіяни тримають в полоні понад 500 мешканців тимчасово окупованого ними Мелітополя

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

“Всього з тимчасово окупованого Мелітополя було викрадено більше ніж 1500 людей”, – розповів Федоров. 

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Він також додав, що полонених вивозять з Мелітополя і перевозять до РФ. Найчастіше полонених вивозять у Краснодарський край, де над ними влаштовують судилища, звинувачуючи у тероризмі.

  • Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі затримали трьох неповнолітніх. Їх звинуватили у співпраці з СБУ.
  • У Мелітопольському районі Запорізької області окупаційна влада інсценує виявлення зброї та боєприпасів.
  • На ТОТ Запорізької області родичі розшукують дитину, яку забрали окупаційні "соцслужби". За повідомленнями мешканців, нещодавно в Енергодарі помер дідусь, який опікувався маленьким Вадимом. Після цього окупанти відвезли дитину до Мелітополя.
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