Росіяни викрали 10-річного хлопчика з Енергодара в якого помер дідусь, — мер Мелітополя

У тимчасово окупованому місті Енергодар окупаційні "соцслужби" забрали 10-річного хлопчика в якого помер дідусь-опікун. Інформацію, де дитина, окупаційні орагни не надають. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"На ТОТ Запорізької області родичі розшукують дитину, яку забрали окупаційні "соцслужби". За повідомленнями мешканців, нещодавно в Енергодарі помер дідусь, який опікувався маленьким Вадимом. Після цього окупанти відвезли дитину до Мелітополя", — пише Федоров.

Родичі, які залишилися у хлопчика розшукують дитину, однак інформацію про нього окупаційні органи не надають.

Іван Федоров додав, що лише за даними ворожого "міністерства соцполітики Запорізької області" за рік окупанти знайшли опікунів та прибрали "до рук" 223 дитини.

Дар’я Касьянова, голова правління Української мережі за права дитини і програмна директорка благодійної організації "СОС Дитячі Містечка в Україні" в інтерв'ю для LB.ua зазначала — є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію.