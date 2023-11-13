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Катував цивільних під час окупації Миколаївщини: СБУ повідомила про підозру російському бойовику

Командування РФ нагородило садиста медаллю Маршала Жукова "за бойові заслуги".

Катував цивільних під час окупації Миколаївщини: СБУ повідомила про підозру російському бойовику

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, що катував мирних жителів під час окупації частини Миколаївщини.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зловмисником є Юсупов Джабраїл Насірович – російський сержант із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади Південного військового округу збройних сил РФ. На початку повномасштабного вторгнення Росії він штурмував населені пункти Миколаївщини, а потім проводив там так звані "зачистки".

Під час каральних рейдів Юсупов разом із трьома російськими військовими з позивними "Алмаз", "Асхаб" та "Каха" викрадали мирних мешканців з приватних осель або прямо посеред вулиці. Потім росіяни відвозили потерпілих до російської катівні, облаштованої на території місцевого агропідприємства. У застінках до людей застосовували численні тортури, щоб схилити їх до співпраці з окупантами.

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Після деокупації регіону на околиці села було виявлено тіла трьох місцевих жителів з численними переломами кісток та слідами вогнепальних поранень.

Встановлено, що після звільнення Миколаївщини фігурант у складі свого підрозділу втік на тимчасово захоплену територію на півдні України. Потім командування окупаційних угруповань РФ нагородило російського ката медаллю Маршала Жукова "за бойові заслуги".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисника буде знайдено та покарано незалежно від часу та місця, де він ховається.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Служби безпеки України здійснюють досудові розслідування в понад 1 000 проваджень про катування, тортури, побої та інші насильницькі дії з боку російських військових щодо цивільних.

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