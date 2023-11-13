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Учора росіяни обстріляли 21 населений пункт Запорізької області

Без жертв.

Учора росіяни обстріляли 21 населений пункт Запорізької області
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

Протягом минулої доби, 12 листопада, окупанти завдали 57 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 54 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Клапанів, Преображенки, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Полтавки, Лугівського, Кам'янського й Плавнів.

Також ворог гатив з авіації по Оріхову й Роботиному та атакував безпілотниками Левадне. Надійшло повідомлення про руйнування приватного будинку. Минулося без жертв.

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Нагадаємо, ввечері 7 листопада росіяни обстріляли ракетами Запорізьку область. Окупанти нанесли два ракетних удари по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району. Люди не постраждали.

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