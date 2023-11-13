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Українські військові знищили ще 800 російських загарбників

Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

Українські військові знищили ще 800 російських загарбників
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Протягом минулої доби, 12 листопада, Сили оборони знищили близько 800 окупантів, п'ять танків та 10 артилерійських систем ворога.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 312 550 (+800) осіб
  • танків – 5 354 (+5)
  • бойових броньованих машин – 10 079 (+6)
  • артилерійських систем – 7 569 (+10)
  • РСЗВ – 881 (+0)
  • засоби ППО – 580 (+0)
  • літаків – 322 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 634 (+2)
  • крилаті ракети – 1 561 (+1)
  • кораблі/катери – 22 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 949 (+5)
  • спеціальна техніка – 1 079 (+1).

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Нагадаємо, протягом неділі авіація ЗСУ завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряна оборона знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три склади боєприпасів противника.

 

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