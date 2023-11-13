Українські військові знищили ще 800 російських загарбників

Протягом минулої доби, 12 листопада, Сили оборони знищили близько 800 окупантів, п'ять танків та 10 артилерійських систем ворога.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 312 550 (+800) осіб
- танків – 5 354 (+5)
- бойових броньованих машин – 10 079 (+6)
- артилерійських систем – 7 569 (+10)
- РСЗВ – 881 (+0)
- засоби ППО – 580 (+0)
- літаків – 322 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 634 (+2)
- крилаті ракети – 1 561 (+1)
- кораблі/катери – 22 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 949 (+5)
- спеціальна техніка – 1 079 (+1).
Нагадаємо, протягом неділі авіація ЗСУ завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряна оборона знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три склади боєприпасів противника.