Українські військові знищили ще 800 російських загарбників

Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби, 12 листопада, Сили оборони знищили близько 800 окупантів, п'ять танків та 10 артилерійських систем ворога.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 312 550 (+800) осіб

танків – 5 354 (+5)

бойових броньованих машин – 10 079 (+6)

артилерійських систем – 7 569 (+10)

РСЗВ – 881 (+0)

засоби ППО – 580 (+0)

літаків – 322 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 634 (+2)

крилаті ракети – 1 561 (+1)

кораблі/катери – 22 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 949 (+5)

спеціальна техніка – 1 079 (+1).

Нагадаємо, протягом неділі авіація ЗСУ завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряна оборона знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три склади боєприпасів противника.