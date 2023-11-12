У Дарницькому районі Києва сталася масштабна пожежа. Є постраждалий

Рятувальники просять не заважати їх роботі та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки.

У Дарницькому районі Києві сталася масштабна пожежа.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами. Всі служби працюють на місці. Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває", - написав він у Telegram.

Кличко зазначив, що рятувальники просять не заважати їх роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу. Він закликав водіїв не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки.

Нагадаємо, раніше у Вінниці сталась масштабна пожежа на складах.