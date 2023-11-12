Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув чоловік

Станом на 18-ту годину неділі через російську агресію постраждали двоє людей у Херсонській області.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, сьогодні близько восьмої ранку армія РФ обстріляла житлові квартали у прибережній зоні Дніпровського району Херсона.

Постраждало подружжя 64-х років. Чоловік загинув на місці. На момент ворожої атаки він перебував на власному подвір'ї. Дружина була в будинку. Отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, за рік повномасштабного вторгнення Росія вбила понад тисячу мирних жителів Херсонської області. Під час окупації Херсонщини військові РФ умисно вбили 216 мирних жителів, ще понад 800 людей загинули внаслідок російських обстрілів після визволення Правобережжя.