Від початку війни росіяни вбили понад тисячу жителів Херсонщини, – прокуратура

За рік повіномасштабного вторгнення Росія вбила понад тисячу мирних жителів Херсонської області. Під час окупації Херсонщини військові РФ умисно вбили 216 мирних жителів області, ще понад 800 людей загинули внаслідок російських обстрілів після визволення Правобережжя, – повідомляє прокуратура Херсонської області.

"Щонайменше 216 цивільних окупантами вбито умисно... Загинуло понад 800 цивільних, серед них 36 дітей... Через утоплення (внаслідок підриву Каховської ГЕС - ред.) в області загинули 23 людини... Обстрілами знищено чи пошкоджено майже 6 тис. цивільних об'єктів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в області виявлено 11 місць, де росіяни катували людей за проукраїнську позицію. Четверо полонених унаслідок тортур загинули.

За фактами облаштування катівень та викрадення людей оголошено підозру 27 особам, стосовно 23 обвинувальні акти направлено до суду. Також до суду спрямовано також обвинувачення проти 396 зрадників, колаборантів, пособників ворога, визнано винними і засуджено 49 з них.

"На цей час за результатами розслідування злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку правоохоронні органи області повідомили про підозру 62 фігурантам, щодо 53 обвинувальні акти спрямовані до суду, трьох зловмисників засуджено", – повідомили у прокуратурі.

Про те, як живе Херсон Херсон рік після деокупації та як рятуються від постійних обстрілів з боку Росії, читайте у матеріалі LB.ua "Місто старців і волонтерів: як живе Херсон рік після деокупації".