Карпати засипає снігом. Рятувальники просять туристів бути обачнішими

Погода у Карпатах в неділю погіршилася. Карпати засипає снігом, тому рятувальники просять туристів бути обережними. Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту заявили, що станом на ранок 12 листопада на горі Піп Іван було хмарно, йшов сніг. У горах спостерігається обмежена видимість.

"Станом на дев’яту ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, північний вітер зі швидкістю 4-7 м/с., температура повітря -6°С. Снігові опади, видимість обмежена", – йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Рятувальники Прикарпаття нагадують, що гірський відпочинок вимагає від кожного туриста відповідальності та готовності. Фізична підготовка і витривалість – обов’язкові для мандрівника, що збирається у зимовий похід. Окрім цього, необхідно мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води.

Нагадаємо, на Закарпатті 22 туристів застрягли на зламаному підіймачі. Людей спускали з 5-метрової висоти дві години.