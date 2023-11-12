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Окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Є жертви

Дружину загиблого госпіталізували з численними пораненнями.

Окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Є жертви
Скріншот відео
Фото: Олександр Прокудін

У неділю вранці росіяни атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 64-річний мирний житель, його дружина отримала поранення. Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА. 

"Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму несумісну з життям. Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан – середньої важкості", – повідомив Прокудін. 

Дружина загиблого госпіталізована. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

Ворог також влучив по обласній бібліотеці імені Гончара у Херсоні. Будівля зазнала руйнувань. Внаслідок влучання виникла пожежа.

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