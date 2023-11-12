Російська армія завдала 12 ударів по Херсонщині. Постраждали три жінки

За минулу добу 12 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє мирних жителів. Про це повідомив голова МВА Херсона Роман Мрочко.

"За минулу добу 12 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 71 снаряд. Ураження зафіксовані в Херсоні, Комишанах, Антонівці, Придніпровському та Садовому. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу 3 жінок зазнали поранень середнього ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Постраждалим надали медичну допомогу.

Нагадаємо, у суботу ворог масовано обстріляв Херсон. Внаслідок влучань у житловому будинку виникла пожежа. Постраждали троє жінок, один чоловік загинув.