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Умєров та Остін провели телефонну розмову і обговорили конкретні кроки для забезпечення перемоги України

Також міністр оборони України подякував главі Пентагону за надані системи протиповітряної оборони.

Умєров та Остін провели телефонну розмову і обговорили конкретні кроки для забезпечення перемоги України
Ілюстративне фото
Фото: Рустем Умєров

Міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін провели телефонну розмову і обговорили конкретні кроки для забезпечення перемоги України.

Про це міністр оборони Рустем Умєров написав у “Фейсбуці”. 

“Вранці розмовляв з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час нашої розмови росія атакувала Київ балістичними ракетами. Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Умєров проінформував свого американського колегу про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України. Зокрема, сторони обговорили конкретні кроки для забезпечення перемоги України.

Нагадаємо, на початку тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. 

6 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна отримала всі обіцяні засоби ППО від західних союзників. Однак цієї кількості недостатньо, аби "закрити небо".

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