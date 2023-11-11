Українські морські дрони за рік уразили сім суден Чорноморського флоту Росії, — Федоров

Флот морських дронів за рік існування уразив сім ворожих суден: «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акулу» та «Серну».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У листопаді 2022 року Президент запустив через платформу United24 збір на перший у світі флот морських дронів. Це унікальна розробка, яка змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі. Сьогодні частина Чорноморського флоту РФ пішла на дно», – зазначив Федоров.

За інформацією Федорова, армія морських дронів уразила ворожі судна «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акулу» та «Серну».

«Атаками наших дронів захоплюється весь світ. І це лише початок. Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах», — додав він.

У листопаді минулого року в рамках платформи UNITED24 зібрано кошти на перший морський дрон. Він називатиметься "Херсон". Тоді міністр Федоров розповідав, що вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів.