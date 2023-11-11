Внаслідок атаки росіян на Донеччині загинули двоє цивільних

Жінка та чоловік знаходилися на вулиці під час атаки.

Російські окупанти завдали ударів по Торецьку Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

"11 листопада 2023 року армія рф нанесла потужний удар, ймовірно, з артилерії, по м. Торецьку. Влучання ворожих снарядів відбулись у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки", — йдеться у повідомленні.

Під ворожий обстріл потрапили двоє людей – 61-річна жінка, яка йшла вулицею та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.

Також понівечені покрівлі будинків, вибиті вікна та двері житлових будівель.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати будівлі Авдіївського коксохімічного заводу та житлові будинки в Авдіївці. Внаслідок авіаудару по багатоквартирному будинку загинули двоє людей.