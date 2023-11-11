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Внаслідок атаки росіян на Донеччині загинули двоє цивільних

Жінка та чоловік знаходилися на вулиці під час атаки.

Внаслідок атаки росіян на Донеччині загинули двоє цивільних
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти завдали ударів по Торецьку Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

"11 листопада 2023 року армія рф нанесла потужний удар, ймовірно, з артилерії, по м. Торецьку. Влучання ворожих снарядів відбулись у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки",  — йдеться у повідомленні.

Під ворожий обстріл потрапили двоє людей – 61-річна жінка, яка йшла вулицею та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.

Також понівечені покрівлі будинків, вибиті вікна та двері житлових будівель.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати будівлі Авдіївського коксохімічного заводу та житлові будинки в Авдіївці. Внаслідок авіаудару по багатоквартирному будинку загинули двоє людей.

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