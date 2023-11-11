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"Європа має бути готовою продовжувати підтримувати Україну, оскільки допомога США може зменшитися", — Боррель

Підтримка України для Європи має бути на першому місці.

"Європа має бути готовою продовжувати підтримувати Україну, оскільки допомога США може зменшитися", — Боррель
Фото: EPA/UPG

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що допомога США Україні може скоротитися, тому країни ЄС мають бути готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну. Про це Боррель заявив під час Конгресу партії європейських соціалістів у Малазі, — пише "УП".

За словами Борреля, наразі перед Європою постає багато проблем та випробувань, серед яких підтримка України є на першому місці.

"У нас багато проблем, які стануть випробуванням для ЄС. Передусім – Україна, де перспектива перемоги над Росією не є миттєвою. І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими, політично висловлюючись, продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться", — зазначив дипломат.

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