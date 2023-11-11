Ізраїльська армія знешкодила командира ХАМАСу, який перешкоджав евакуації мирних жителів з Гази

Командир ХАМАСу утримував заручників в лікарні Рантісі і не давав їм евакуюватися.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира ХАМАСу, який тримав у заручниках майже тисячу жителів Гази в лікарні Рантісі та перешкоджав їм евакуюватися, пише Times of Israel.

Операцію провели на підставі розвідданих Служби безпеки Ізраїлю й Управління військової розвідки. Винищувач завдав удару по Ахмеду Сіаму, командиру роти ХАМАС "Нассер-Радуан", який переховувався в школі Аль-Бурак у місті Газа, разом з іншими бойовиками ХАМАС під його командуванням.

"Ахмед Сіам ще раз демонструє, що ХАМАС використовує мирних жителів сектора Газа як живий щит для терористичних цілей", — додається в заяві ЦАХАЛ.

Нагадаємо, за ізраїльськими даними, евакуаційним коридором скористалися вже 80 тис. охочих покинути північ Гази. Також відомо про евакуацію 160 українців із сектора Гази.