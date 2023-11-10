Чехія і Тайвань домовилися допомогти Україні з відновленням

Уряди Чехії і Тайваню підписали 10 листопада угоду про спільну роботу з надання допомоги у відновленні України, повідомляє Reuters.

Тайвань уже пожертвував понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу нашій державі та приєднався до санкцій Заходу проти Росії.

Угода між Тайванем та Чеською Республікою, підписана послами обох держав, передбачає спільну роботу щодо відновлення водних та енергетичних систем. До речі, Тайвань не має офіційних дипломатичних відносин із жодною європейською країною, окрім Ватикану.

Заступник тайванського міністра закордонних справ заявив, що допомога поширюватиметься і на інші галузі, щоб допомогти відновити нормальне життя, "коли Україна наближатиметься до остаточної перемоги".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Тайвань допоможе з відновленням приміщення дитячо-юнацької спортивної школи бойових мистецтв у Бучі. Також країна передала понад 5 млн доларів на два проєкти з відбудови Київської області, які реалізує Литва.