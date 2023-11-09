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Російський пором з газом отримав бортову пробоїну в Чорному морі

Внаслідок зіткнення російський пором отримав крен і повернувся в болгарський порт Варна.

Російський пором з газом отримав бортову пробоїну в Чорному морі
Фото: ЦТС

В Чорному морі, в районі болгарського мису Шабла, пором "Славянин" під прапором РФ отримав бортову пробоїну.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію Vesselfinder.

Зазначається, що російське судно перевозило залізничні цистерни зі скрапленим газом. 

Пошкодження було отримане поромом після зіткнення з судном New Raouf під прапором Палау.

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Внаслідок зіткнення російський пором отримав крен (затоплено три баластні цистерни) і повернувся в болгарський порт Варна для обстеження.

Після зіткнення New Raouf продовжило свій шлях у бік Туреччини.

За даними болгарських ЗМІ, власником судна є ліберійська New Raouf Shipping Ltd, а оператором - румунська Daytona Management.

Нагадаємо, у середу Росія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П по одному з цивільних суден на Одещині. Внаслідок атаки постраждали троє людей, одна людина загинула.

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