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В ЄС розглядають альтернативний план допомоги Україні в обхід вето Угорщини, — Bloomberg

Мова йде про пакет допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

В ЄС розглядають альтернативний план допомоги Україні в обхід вето Угорщини, — Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Країни Європейського Союзу розглядають запасний план, щоб проштовхнути необхідну допомогу для України у війні проти Росії, якщо Угорщина накладе вето на поточний пакет 50 мільярдів євро. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За інформацією обізнаних джерел, пропозиція передбачатиме національні гарантії від держав-членів щодо залучення фінансування на ринках, якщо Будапешт заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, який включає пакет і потребує одностайності, — повідомляють джерела.

"Дружній до Кремля прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився постачати зброю Києву та неодноразово заявляв, що контрнаступ України приречений на провал, що дратує країни-члени ЄС. І поки що він не бажає підтримувати новий пакет допомоги ЄС для України", — пише видання.

Однак, Орбан розраховує на швидке виділення принаймні частини з понад 30 мільярдів доларів від ЄС для своєї країни, які блок заморозив торік через побоювання щодо відступу від демократії.

Для України дебати в Брюсселі щодо надання пакету допомоги на наступний рік викликають занепокоєння, особливо враховуючи, що Конгрес США також знаходиться в глухому куті щодо надання Києву додаткової допомоги, зокрема військової.

Виступаючи перед законодавцями Європейського парламенту у вівторок, комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган сказав, що блок не піддасться шантажу з боку будь-яких держав, які відмовляються від допомоги Україні.

Деякі країни ЄС виступають за те, щоб якнайшвидше знайти альтернативне рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на Орбана.

Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету ЄС у частині виділення для України понад 50 млрд євро.

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