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Хезболла має на своєму озброєнні російську протикорабельну ракету “Яхонт”, − Reuters

Зброю можуть використовувати для ударів по американських кораблях у регіоні.

Хезболла має на своєму озброєнні російську протикорабельну ракету “Яхонт”, − Reuters
Фото: EPA/UPG

Військово-політичний ліванський шиїтський рух "Хезболла" має на своєму озброєнні російську протикорабельну ракету “Яхонт” (П-800 "Онікс") дальністю 300 км. 

Про це пише Reuters з посиланням на джерела у Лівані.

Ракети можуть використовувати для ударів по американських кораблях, зазначає видання. Так, лідер Хезболли Саїд Хасан Насралла минулого тижня попередив Вашингтон, що його група "підготувала щось" для кораблів США, дислокованих у Середземному морі. Його завуальована загроза є серйозним ризиком для можливості регіональної війни.

ЗМІ та аналітики писали, що “Хезболла” ще 10 років тому придбала “Яхонт” у Сирії, допомагаючи там президенту Башару Асаду вести громадянську війну.

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Вашингтон надіслав у Середземне море два авіаносці й допоміжні кораблі для стримування Ірану, який підтримує ХАМАС, “Хезболлу” та “Ісламський джихад у Палестині”.

Нагадаємо, США мають розвідувальні дані про те, що ПВК "Вагнера" може надавати "Хезболлі" системи протиповітряної оборони.

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