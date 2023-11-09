Зеленський поспілкувався із студентами університетів Мексики

Він розповів, як Мексика може допомогти Україні повернути мир і справедливість.

Володимир Зеленський поспілкувався із студентами мексиканських вишів. Президент подякував за увагу до України й зацікавленість у правді про розв’язану РФ війну.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Україна та Мексика – країни з різними національними долями, але нас об’єднує одне й те саме прагнення до свободи, миру та справедливості. Ми – два народи, які глибоко цінують свої сім’ї, свою землю та своє право самим вирішувати своє майбутнє. Бути в безпеці, бути рівними, вільними, жити в повазі та йти шляхом розвитку разом з іншими націями на Землі. Це не просто слова – це те, що ми захищали й захищаємо щодня", – написав Зеленський.

Нагадаємо, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор розкритикував військову допомогу США Україні, назвавши її “ірраціональною”. Він закликав Вашингтон виділити більше ресурсів на допомогу країнам Латинської Америки, щоб послабити міграційний тиск.