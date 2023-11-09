Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
ГоловнаСвіт

Зеленський поспілкувався із студентами університетів Мексики

Він розповів, як Мексика може допомогти Україні повернути мир і справедливість.

Зеленський поспілкувався із студентами університетів Мексики
Скріншот відео
Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський поспілкувався із студентами мексиканських вишів. Президент подякував за увагу до України й зацікавленість у правді про розв’язану РФ війну.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Україна та Мексика – країни з різними національними долями, але нас об’єднує одне й те саме прагнення до свободи, миру та справедливості. Ми – два народи, які глибоко цінують свої сім’ї, свою землю та своє право самим вирішувати своє майбутнє. Бути в безпеці, бути рівними, вільними, жити в повазі та йти шляхом розвитку разом з іншими націями на Землі. Це не просто слова – це те, що ми захищали й захищаємо щодня", – написав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор розкритикував військову допомогу США Україні, назвавши її “ірраціональною”. Він закликав Вашингтон виділити більше ресурсів на допомогу країнам Латинської Америки, щоб послабити міграційний тиск.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies