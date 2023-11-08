Генсек НАТО закликав Угорщину не зволікати, а ратифікувати заявку Швеції на вступ до Альянсу

Наразі лише дві країни-члени блоку цього не зробили.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Угорщину ратифікувати заявку Швеції на вступ до альянсу "без подальших зволікань", передає The Guardian.

Наразі всі члени блоку, крім Угорщини і Туреччини, - схвалити прагнення Стокгольма до членства в Альянсі.

"Уряд Угорщини неодноразово заявляв, що він не буде останнім союзником по НАТО, який ратифікував вступ Швеції", - заявив Столтенберг на переговорах із президентом Угорщини у Брюсселі.

Генсек НАТО додав, що він тепер розраховує, що "Угорщина виконає це зобов'язання", а угорський парламент "має проголосувати за ратифікацію без подальшого зволікання".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його держава, ймовірно, найближчим часом не ратифікуватиме заявку Швеції на вступ в Північноатлантичний альянс.

А голова комітету із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини зазначив, що парламент не спішитиме із обговоренням ратифікації заявки Швеції.