Угорщина поки не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО

Угорщина, ймовірно, найближчим часом не ратифікуватиме заявку Швеції на вступ в Північноатлантичний альянс.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє The Guardian.

"Я запитую, чи є щось термінове, що змусило б нас ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО. Я не бачу жодних таких обставин", - заявив глава угорського уряду.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ в НАТО ще минулого року. Для того, щоб вона стала членом Альянсу, потрібна ратифікація всіх країн НАТО. Наразі заявку Швеції не ратифікували тільки Туреччина та Угорщина.

24 серпня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що восени цього року Швеція стане членом НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що схвалення турецьким парламентом вступу Швеції в НАТО залежить від дотримання Швецією обіцянок та не має точних термінів виконання.