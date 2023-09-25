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Угорщина поки не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО

Наразі заявку Швеції не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Угорщина поки не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО
Фото: EPA/UPG

Угорщина, ймовірно, найближчим часом не ратифікуватиме заявку Швеції на вступ в Північноатлантичний альянс.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє The Guardian.

"Я запитую, чи є щось термінове, що змусило б нас ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО. Я не бачу жодних таких обставин", - заявив глава угорського уряду.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ в НАТО ще минулого року. Для того, щоб вона стала членом Альянсу, потрібна ратифікація всіх країн НАТО. Наразі заявку Швеції не ратифікували тільки Туреччина та Угорщина.

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24 серпня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що восени цього року Швеція стане членом НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що схвалення турецьким парламентом вступу Швеції в НАТО залежить від дотримання Швецією обіцянок та не має точних термінів виконання.

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