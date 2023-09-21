В Україні вже перебувають 10 танків танків Stridsvagn 122 від Швеції

Також на техніці працює навчений у Швеції екіпаж.

Десять шведських варіантів танків Leopard 2A5, відомих як Stridsvagn 122, уже перебувають на Україні.

Про це йдеться на сайті Сил оборони Швеції.

Як зазначив командувач оперативного штабу шведської армії Матс Людвіг, на техніці працює і екіпаж, який пройшов навчання у Швеції.

"Ми дали їм все, що могли: хороший матеріал та гарні знання. Тепер ми бажаємо їм всього найкращого у визволенні своєї держави", - сказав Людвіг.

Танки Stridsvagn 122 упродовж понад 30 років були основою шведських механізованих бригад. Наразі українська армія має у своєму розпорядженні десять таких танків для боротьби з окупантами.

Швеція тим часом буде заміщувати подаровану техніку, аби виконувати план з оборони відповідно до вимог НАТО, куди планує вступити країна.

Нагадаємо, шведські ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам країни вивчити умови відправлення винищувачів Gripen до України.

Крім того, Німеччина веде переговори з партнерами про тимчасове надання Україні систем ППО IRIS-T. Серед країн-союзників можуть бути Єгипет і Швеція.