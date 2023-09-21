Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща припиняє постачання зброї Києву, − прем'єр Моравецький
Польща припиняє постачання зброї Києву, − прем'єр Моравецький
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні вже перебувають 10 танків танків Stridsvagn 122 від Швеції

Також на техніці працює навчений у Швеції екіпаж.

В Україні вже перебувають 10 танків танків Stridsvagn 122 від Швеції
Танки Stridsvagn 122
Фото: Forsvarsmakten

Десять шведських варіантів танків Leopard 2A5, відомих як Stridsvagn 122, уже перебувають на Україні. 

Про це йдеться на сайті Сил оборони Швеції.

Як зазначив командувач оперативного штабу шведської армії Матс Людвіг, на техніці працює і екіпаж, який пройшов навчання у Швеції.

"Ми дали їм все, що могли: хороший матеріал та гарні знання. Тепер ми бажаємо їм всього найкращого у визволенні своєї держави", - сказав Людвіг.

Танки Stridsvagn 122 упродовж понад 30 років були основою шведських механізованих бригад. Наразі українська армія має у своєму розпорядженні десять таких танків для боротьби з окупантами.

Швеція тим часом буде заміщувати подаровану техніку, аби виконувати план з оборони відповідно до вимог НАТО, куди планує вступити країна.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, шведські ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам країни вивчити умови відправлення винищувачів Gripen до України.

Крім того, Німеччина веде переговори з партнерами про тимчасове надання Україні систем ППО IRIS-T. Серед країн-союзників можуть бути Єгипет і Швеція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies