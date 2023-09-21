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У “Дії” з’являться дані про розташування Пунктів незламності

Проєкт планують запустити до початку опалювального сезону.

У “Дії” з’являться дані про розташування Пунктів незламності
Пункт незламності облаштований в пожежній частині.
Фото: Lb.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що минулої осені, після початку повітряних атак держави-терористки на українську енергетику, за ініціативи президента України була розгорнута мережа Пунктів незламності — місць, де завжди є світло, тепло та зв’язок.

Зазначається, що після закінчення опалювального сезону уряд продовжував удосконалювати мережу. Тож на виконання завдання глави держави Денис Шмигаль доручив міністерствам цифровізувати дані про Пункти незламності в “Дії”.

Глава уряду повідомив, що це має бути зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання. Запустити проєкт планують до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вперше за 6 місяців атакував енергооб’єкти в Україні. Часткові знеструмлення зафіксовані у п’яти областях.

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