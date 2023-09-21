З початку року в Україні зафіксували понад 2 тис. фейкових мінувань. Росія все частіше залучає підлітків

СБУ зафіксувала понад 2 тисячі фейкових мінувань з початку року. Серед фігурантів є неповнолітні, які працювали на російські спецслужби.

Про це йдеться у пресрелізі служби.

Отримано анонімні погрози щодо підриву державних установ, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей.Більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території РФ, а також від українських “абонентів”.

Встановлено, що для “розсилання” терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей.

Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу “Вконтакте”, підконтрольні телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи. На цих ресурсах представники російських спецслужб “знайомляться” з юними користувачами й пропонують їм співпрацю. Дуже часто для схилення дітей до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує “легкі” гроші.

Перед відправленням повідомлень про фейкові мінування “анонімні терористи” отримують від своїх російських кураторів перелік “пріоритетних” об’єктів в Україні. Для анонімності “листів” їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Так, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні цього року повідомили про “мінування” обласної військової адміністрації та міського торговельного центру. За даними слідства, юнаки діяли за вказівкою представників ФСБ, які завербували обох школярів через підконтрольні Росії телеграм-канали.

Наразі за цим та іншими фактами тривають розслідування за ст. 259 Кримінального кодексу України − завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.