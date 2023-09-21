Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр агрополітики Сольський обговорив з польським колегою “зернове питання”, перемовини продовжаться найближчими днями

Польська сторона вивчить український план експорту.

Міністр агрополітики Сольський обговорив з польським колегою “зернове питання”, перемовини продовжаться найближчими днями
Микола Сольський
Фото: Latifundist.com

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом.

Про це йдеться на Facebook-сторінці українського міністерства.

Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. 

“Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту”, − зазначено у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Наступні переговори відбудуться найближчими днями, під час яких обговорять питання, які підготують сторони. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього. 

Нагадаємо, міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, яка дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини після її створення.

Європейська комісія вирішила дозволити продаж українського зерна у всьому блоці, скасувавши обмеження на імпорт зерна, якими п'ять східних країн ЄС спочатку прагнули захистити своїх фермерів від конкуренції.

Польща, Угорщина та Словаччина відреагували на рішення Комісії запровадженням односторонніх заборон на імпорт українського зерна, що є явним порушенням правил внутрішнього ринку ЄС. Київ відповів, подавши позови проти трьох країн до Світової організації торгівлі.

Додамо, Румунія працюватиме з Україною над планом контролю за експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies