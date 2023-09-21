Міністр агрополітики Сольський обговорив з польським колегою “зернове питання”, перемовини продовжаться найближчими днями

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом.

Про це йдеться на Facebook-сторінці українського міністерства.

Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

“Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту”, − зазначено у повідомленні.

Наступні переговори відбудуться найближчими днями, під час яких обговорять питання, які підготують сторони. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Нагадаємо, міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, яка дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини після її створення.

Європейська комісія вирішила дозволити продаж українського зерна у всьому блоці, скасувавши обмеження на імпорт зерна, якими п'ять східних країн ЄС спочатку прагнули захистити своїх фермерів від конкуренції.

Польща, Угорщина та Словаччина відреагували на рішення Комісії запровадженням односторонніх заборон на імпорт українського зерна, що є явним порушенням правил внутрішнього ринку ЄС. Київ відповів, подавши позови проти трьох країн до Світової організації торгівлі.

Додамо, Румунія працюватиме з Україною над планом контролю за експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів.