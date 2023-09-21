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“Військове керівництво постійно обманювало нас”: генерал Сирський опублікував допит російського полоненого

Полонений розповів, що їхнє командування натякало на те, що вони – гарматне м’ясо.

“Військове керівництво постійно обманювало нас”: генерал Сирський опублікував допит російського полоненого
Фото: скриншот відео

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео із допитом російського полоненого, рядового Плахотнікова Євгена Геннадійовича, 1999-го року народження. 

Полонений розповів, що він родом з Алтайського краю. Повістку на мобілізацію отримав на весіллі: сказали, якщо не візьме, то посадять у в’язницю.

Командування говорило, що буде на навчаннях 6 місяців, потім відправлять всіх додому. Плахотніков стверджує, що не очікував, що буде воювати.

Також він розповів, що військове керівництво постійно обманювало їх і натякало, що вони – гарматне м’ясо.

На військових навчаннях фактично нічого не робили. 

Плахотніков стверджує, що не хотів воювати і хотів “з’їхати по психушці”, але не вийшло, роздумував про самогубство. Потім потрапив у полон.

Також полонений розповів про “заградотряди”, які мали розстрілювати тих, хто тікає з поля бою.  

Нагадаємо, нещодавно Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив, що за рік у полон здалися 216 російських окупантів, ще більше тисячі чекають своєї черги. Також є успішні випадки переходу військовослужбовців ЗС РФ на бік України із технікою.

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