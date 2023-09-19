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За рік у полон здалися 216 російських окупантів, ще більше тисячі чекають своєї черги

Також є успішні випадки переходу військовослужбовців ЗС РФ на бік України із технікою.

За рік у полон здалися 216 російських окупантів, ще більше тисячі чекають своєї черги
Архівне фото
Фото: Андрій Білецький

За рік роботи проєкту "Хочу жить" в український полон здалися 216 російських окупантів.

Про це повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Цього місяця виповнюється рік із моменту запуску проєкту, тож у штабі підбили підсумки його діяльності

Отже, загалом сайт проєкту відвідали понад 48 мільйонів людей з РФ та тимчасово окупованих територій України. 256 доменів сайту проекту були заблоковані Роскомнаглядом.

"За цей рік ми отримали понад 25 тисяч заявок на здачу в полон. Це конвертувалося у здачу в полон 216 людей. При цьому було здійснено 21 операцію з виведення через лінію фронту групи тих (більше двох осіб), хто здається. Також є успішні випадки переходу військовослужбовців ЗС РФ на бік України із технікою. Ще 1072 особи перебувають “в режимі очікування” – на контакті з проектом, очікуючи своєї черги з переведення через лінію фронту", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що після успішної спецоперації "Синиця" кількість звернень росіян продовжує зростати. По всіх каналах щодня надходять десятки заявок від діючих військовослужбовців армії РФ і не лише.

"Нагадуємо, що звернення до проекту “Хочу жить” – єдина реальна можливість для військовослужбовця окупаційних військ повернутися додому живим", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, "Хочу жить" – державний проєкт ГУР Міноборони, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт гарантує утримання полонених згідно з нормами Женевських конвенцій.

Раніше розвідка заявила, що в український полон щодня потрапляють десятки окупантів.

Однак, нещодавно Уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має проблеми з обмінним фондом - недостатньо російських військовополонених, яких можна міняти на українських.

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