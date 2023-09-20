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Оборону Росії біля Бахмута послабила передислокація частини військ на Запорізький напрямок, – МО Британії

Натомість українська армія має тактичний успіх під Бахмутом.

Оборону Росії біля Бахмута послабила передислокація частини військ на Запорізький напрямок, – МО Британії
Ілюстративне фото: окупанти
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що з 15 вересня 2023 року ЗСУ взяли під охорону села Кліщіївка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.

Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня.

Однак Росія продовжує утримувати залізничну колію, яка пролягає вздовж насипу між Кліщіївкою та Т 05-13, створюючи серйозну перешкоду.

Відомство зазначає, що недавня передислокація російських підрозділів ВДВ із Бахмута на Запоріжжя, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута.

Нагадаємо, минулої доби на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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