Оборону Росії біля Бахмута послабила передислокація частини військ на Запорізький напрямок, – МО Британії

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що з 15 вересня 2023 року ЗСУ взяли під охорону села Кліщіївка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.

Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня.

Однак Росія продовжує утримувати залізничну колію, яка пролягає вздовж насипу між Кліщіївкою та Т 05-13, створюючи серйозну перешкоду.

Відомство зазначає, що недавня передислокація російських підрозділів ВДВ із Бахмута на Запоріжжя, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VWdtEUc6w9 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 20, 2023

Нагадаємо, минулої доби на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.