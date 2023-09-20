Оборону Росії біля Бахмута послабила передислокація частини військ на Запорізький напрямок, – МО Британії

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що з 15 вересня 2023 року ЗСУ взяли під охорону села Кліщіївка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.
Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня.
Однак Росія продовжує утримувати залізничну колію, яка пролягає вздовж насипу між Кліщіївкою та Т 05-13, створюючи серйозну перешкоду.
Відомство зазначає, що недавня передислокація російських підрозділів ВДВ із Бахмута на Запоріжжя, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 September 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 20, 2023
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Нагадаємо, минулої доби на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.