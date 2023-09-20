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Ворог обстріляв за добу 24 населених пункти Запоріжжя, є поранені

Двоє чоловіків постраждали внаслідок удару безпілотника.

Ворог обстріляв за добу 24 населених пункти Запоріжжя, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

Упродовж минулої доби окупанти завдали 128 ударів по 24 містах та селах Запорізької області. Є руйнування цивільної інфраструктури. Поранені двоє людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Левадного та Степового. 12 разів росіяни вдарили безпілотниками по Канівському, Оріхову, Новодарівці, Малинівці, Степногірську, Степовому й Малим Щербакам. 6 авіаударів ворог завдав по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

105 артилерійських обстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Левадного, Ольгівського, Білогір'я, Полтавки, Лобкового, П'ятихаток, Павлівки й Кам'янського.

Унаслідок удару ворожого дрону-камвкадзе по Степногірську поранення отримали чоловіки 32 та 42 років. Надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

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Нагадаємо, впродовж доби 17 вересня ворог завдав 90 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Поранення дістав чоловік, його госпіталізували до лікарні.

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