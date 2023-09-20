Ворог обстріляв за добу 24 населених пункти Запоріжжя, є поранені

Упродовж минулої доби окупанти завдали 128 ударів по 24 містах та селах Запорізької області. Є руйнування цивільної інфраструктури. Поранені двоє людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Левадного та Степового. 12 разів росіяни вдарили безпілотниками по Канівському, Оріхову, Новодарівці, Малинівці, Степногірську, Степовому й Малим Щербакам. 6 авіаударів ворог завдав по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

105 артилерійських обстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Левадного, Ольгівського, Білогір'я, Полтавки, Лобкового, П'ятихаток, Павлівки й Кам'янського.

Унаслідок удару ворожого дрону-камвкадзе по Степногірську поранення отримали чоловіки 32 та 42 років. Надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, впродовж доби 17 вересня ворог завдав 90 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Поранення дістав чоловік, його госпіталізували до лікарні.