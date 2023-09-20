Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною два ворожих дрони

Уночі 20 вересня російські військові вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, агресор бив по районному центру, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені пʼять приватних будинків, два авто і лінії електропередач. Наслідки атак уточнюються.

За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

"Добре спрацювали оборонці неба з ПвК "Схід". Збили над областю два БпЛА ворога, перетворивши їх на металобрухт", – зазначив Лисак.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли з важкої артилерії та завдали удару безпілотником по Марганецькій громаді Нікопольського району. Люди не постраждали. Інформації про руйнування інфраструктури немає.