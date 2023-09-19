Міністр оборони Умєров повідомив перші підсумки чергового “Рамштайна”

Сьогодні на зустрічі у форматі “Рамштайн” учасники домовились започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей).

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Головною метою Умєров назвав підготовку Сил оборони України майбутнього.

Для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги:

протиповітряна оборона

артилерія

авіація

ВМС

бронетехніка

Голова Міноборони також закликав наших партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби.

В свою чергу, партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

“Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися”, - наголосив міністр.

Нагадаємо, до нового пакету оборонної допомоги українцям від Німеччини увійдуть 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень. Крім того, 50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються за рахунок внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.

Також ФРН надасть десятки тисяч снарядів різних калібрів. Німеччина також хоче посилити українську протиповітряну оборону в майбутньому, наприклад, зенітними танками Gepard і зенітними системами Iris-TInfra-Red Imaging System – Tail SLMSurface Launched Medium Range.