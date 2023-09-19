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Міністр оборони Умєров повідомив перші підсумки чергового “Рамштайна”

Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги.

Міністр оборони Умєров повідомив перші підсумки чергового “Рамштайна”
Фото: Рустем Умєров

Сьогодні на зустрічі у форматі “Рамштайн” учасники домовились започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей).

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Головною метою Умєров назвав підготовку Сил оборони України майбутнього.

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Для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги:

  • протиповітряна оборона
  • артилерія
  • авіація
  • ВМС
  • бронетехніка

Голова Міноборони також закликав наших партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби.

В свою чергу, партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

“Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися”, - наголосив міністр.

Нагадаємо, до нового пакету оборонної допомоги українцям від Німеччини увійдуть 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень. Крім того, 50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються за рахунок внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.

Також ФРН надасть десятки тисяч снарядів різних калібрів. Німеччина також хоче посилити українську протиповітряну оборону в майбутньому, наприклад, зенітними танками Gepard і зенітними системами Iris-TInfra-Red Imaging System – Tail SLMSurface Launched Medium Range. 

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