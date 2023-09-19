Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС

Всього у Росії залишилось вісім таких плавзасобів.

Протягом повномасштабної війни українська армія уразила щонайменше п'ять великих десантних кораблів російського військово-морського флоту.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Liga.

"Перед самим початком повномасштабного вторгнення під приводом навчань вони завезли до Чорного моря через Босфорську протоку шість одиниць. Загалом – 13", – зазначив Плетенчук.

Першим Сили оборони знищили російський ВДК "Саратов", це відбулося 24 березня 2022 року у порту тимчасово окупованого Бердянська. Також українські сили тоді завдали пошкоджень великим десантним кораблям "Орськ", "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".

4 серпня 2023 року українські морські дрони атакували Новоросійськ, внаслідок чого було знищено ВДК "Оленегорский горняк".

За словами Плетенчука, ще один російський великий десантний корабель перебував на ремонті, але його, ймовірно, теж знищили.

"Тобто мінімум п'ять одиниць. Таким чином залишається вісім великих десантних кораблів, але ця інформація потребує уточнення станом на зараз, може і більше", – заявив речник ВМС ЗСУ.

Водночас військово-морський експерт Володимир Заблоцький запевнив, що із восьми зазначених ВДК, двоє є непридатними для використання й не виходять у море. За його словами, ці кораблі "дуже старі".

Нагадаємо, що 13 вересня в Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищено великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет. У ГУР підтвердили, що пошкодження суден, швидше за все, не дозволить їх відновити.