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Зеленський і президент ПАР обговорили Чорноморську зернову ініціативу та створення зернових хабів у Африці

Також на зустрічі відзначили необхідність відновлення функціонування "зернового коридору" в Чорному морі.

Зеленський і президент ПАР обговорили Чорноморську зернову ініціативу та створення зернових хабів у Африці
Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президенти обговорили питання взаємодії між Україною та ПАР і відзначили важливість участі Республіки в робочих групах щодо формули миру. Зеленський і Рамафоса приділили увагу підготовці до наступної зустрічі на рівні радників з реалізації пунктів формули і підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів країн.

Також на зустрічі було відзначено необхідність відновлення функціонування "зернового коридору" в Чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також створення зернових хабів у Африці.

Під час зустрічі йшлося про ситуацію на полі бою в Україні та повернення дітей, яких Росія незаконно депортувала з нашої держави.

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Нагадаємо, Зеленський і Рамафоса провели телефонну розмову влітку, під якої теж ішлося про важливість роботи "зернової угоди". До цього президент ПАР України і низка лідерів африканських країн приїжджали до України. Тоді візит Рамафоси відбувся у межах так званої африканської миротворчої місії. Африканська делегація привезла свої пропозиції щодо "миру", серед яких – відведення російських військ, не розміщення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та пом’якшення санкцій.

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