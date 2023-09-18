Володимир Зеленський прибув до США

У Вашингтоні заплановані переговори Володимира Зеленського з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом.

Після прибуття до США, одразу з аеропорту, Володимир Зеленський їде до українських захисникив, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що Україна зробить чітку пропозицію щодо повернення Статуту ООН повної сили та можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм членам цієї організації.

У Вашингтоні заплановані переговори Володимира Зеленського з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом.

Також президент України зустрінеться з американським бізнесом, журналістами, громадою.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський вперше особисто зустрінеться з президентом Бразилії.

Також у четвер, 21 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Крм того, президент України Володимир Зеленський найближчими днями має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Ймовірно, зустріч відбудеться у Нью-Йорку.