Зеленський найближчими днями зустрінеться з Нетаньягу, - Бродський

Президент України Володимир Зеленський має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Про це повідомив посол Ізраїлю в України Міхаель Бродський.

“Зустріч Нетаньягу-Зеленський відбудеться найближчими днями у Нью-Йорку”, - написав він.

Бродський уточнив, що лідери двох країн візьмуть участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного щорічного паломництва до Умані на Рош га-Шана — юдейський Новий рік, який почнеться з 15 по 17 вересня.