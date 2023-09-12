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Зеленський найближчими днями зустрінеться з Нетаньягу, - Бродський

Зустріч відбудеться у Нью-Йорку.

Зеленський найближчими днями зустрінеться з Нетаньягу, - Бродський
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Про це повідомив посол Ізраїлю в України Міхаель Бродський.

“Зустріч Нетаньягу-Зеленський відбудеться найближчими днями у Нью-Йорку”, - написав він. 

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Бродський уточнив, що лідери двох країн візьмуть участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного щорічного паломництва до Умані на Рош га-Шана — юдейський Новий рік, який почнеться з 15 по 17 вересня.

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