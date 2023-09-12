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Закон про відновлення е-декларування чиновників передано на підпис Зеленському

Ппрезидент протягом 15 днів має або підписати його, або повернути в парламент із пропозиціями.

Закон про відновлення е-декларування чиновників передано на підпис Зеленському
Фото: president.gov.ua

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування і передав його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Як зазначено в картці законопроєкту №9534 на сайті парламенту, документ було повернуто з підписом спікера 12 вересня і цього самого дня направлено на підпис главі держави.

Згідно зі статтею 94 Конституції, президент протягом 15 днів після отримання закону має підписати його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднити або повернути зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду.

Раніше Зеленський говорив, що прийме рішення щодо закону про е-декларування після консультацій із віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 5 вересня ухвалила у другому читанні Закон № 9534 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. За закон в цілому проголосували 329 нардепів.

За поправку про негайне відкриття реєстру не вистачило голосів, тож реєстри мають бути закритими іще рік, а посадовці добровільно вирішувати, чи хочуть вони показувати статки.  Крім того, в ухваленому законопроєкті підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Відразу після ухвалення закону Національне агентство з питань запобігання корупції заявило про намір звернутися до президента з проханням накласти вето на цей документ. Крім того, вже 6 вересня петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. голосів.

7 вересня група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати законопроєкт.

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