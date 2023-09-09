Зеленський наполягає на посиленні санкцій щодо енергетичного сектору Росії

Міжнародна робоча група працює над запровадженням санкцій проти "Росатома", обмеженням у сфері програмного забезпечення, запровадженням подальших енергетичних санкцій, а також дієвими обмеженнями для зупинення надходження в РФ мікроелектроніки.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із членами санкційної групи Макфола-Єрмака. Участь і ній також взяли секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, заступники і радники голови Офісу президента, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Йшлося про результати діяльності санаційної групи та її подальші завдання. Про це голова ОПУ Єрмак повідомив у Telegram.

Фото: Єрмак у Telegram

"Володимир Зеленський сказав про важливість посилення санкцій стосовно енергетичного сектору рф. Наголосив на неприпустимості постачання до країни-агресора компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів", – повідомив Єрмак.

За його словами, Зеленський зауважив, що РФ спрямовує зброю проти об’єктів енергетичної інфраструктури України, тому це питання набуває особливого значення напередодні осінньо-зимового періоду. Крім того, важливо посилювати санкції стосовно фінансового та банківського секторів.

"Майкл Макфол відзначив важливість позбавлення російського режиму коштів, які витрачаються на ведення агресивної війни проти України. Заблоковані активи росії в жодному разі не можуть бути повернуті державі-агресору, а мають бути спрямовані на відновлення України. Кожна російська компанія й фізична особа, яка працює в країні-агресорі, має відчути на собі наслідки запроваджених санкцій", – додав Єрмак.

Сам він зауважив, що завдяки напрацюванням групи запроваджено ембарго на сиру нафту й нафтопродукти, механізм price cap на нафту, іммобілізовано понад 300 млрд дол. активів Центробанку рф, а також запроваджено санкції проти російських пропагандистів і заборонено діяльність російськомовних ЗМІ в низці країн ЄС. Нині Міжнародна робоча група працює над запровадженням санкцій проти "Росатома", обмеженням у сфері програмного забезпечення, запровадженням подальших енергетичних санкцій, а також дієвими обмеженнями для зупинення надходження до Росії мікроелектроніки.

Наприкінці зустрічі президент вручив Майклу Макфолу орден "За заслуги"І ІІ ступеня, яким його нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Санкційна група Макфола Єрмака – міжнародна робоча група експертів з питань антиросійських санкцій. Група складається з понад 100 фахівців, які працюють над посиленням економічного тиску на Росію за її повномасштабну війну проти України.