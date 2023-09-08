Неможливо йти на компроміс з брехуном, - Зеленський про пропозицію домовлятися з Путіним

Президент України нагадав приклади інших країн, на які напала Росія, і які продовжують бути частково окупованими Москвою.

Приклад голови ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі у серпні, показує, що буває,при спробі укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, сказав CNN президент України Володимир Зеленський.

“Коли ви хочете мати компроміс або діалог з кимось, ви не можете це зробити з брехуном”, – сказав Зеленський.

Хоча наступ України поки що приніс лише скромні успіхи, Зеленський відкидає припущення, що настав час домовитися про мир із Кремлем.

Президент України нагадав приклади інших країн, на які напала Росія, і які продовжують бути частково окупованими Москвою.

“Чи бачили ви якийсь компроміс з боку Путіна в інших питаннях? З Грузією? З Молдовою?” – запитав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна захищається проти російської агресії завдяки тому, що "величезний моральний простір світу об’єднався й допомагає боронити Україну". Тож російський диктатор Володимир Путін атакує не лише нашу державу, а саме цей моральний простір.