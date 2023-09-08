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Неможливо йти на компроміс з брехуном, - Зеленський про пропозицію домовлятися з Путіним

Президент України нагадав приклади інших країн, на які напала Росія, і які продовжують бути частково окупованими Москвою.

Неможливо йти на компроміс з брехуном, - Зеленський про пропозицію домовлятися з Путіним
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Приклад голови ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі у серпні, показує, що буває,при спробі укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, сказав CNN президент України Володимир Зеленський.

“Коли ви хочете мати компроміс або діалог з кимось, ви не можете це зробити з брехуном”, – сказав Зеленський.

Хоча наступ України поки що приніс лише скромні успіхи, Зеленський відкидає припущення, що настав час домовитися про мир із Кремлем.

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Президент України нагадав приклади інших країн, на які напала Росія, і які продовжують бути частково окупованими Москвою.

“Чи бачили ви якийсь компроміс з боку Путіна в інших питаннях? З Грузією? З Молдовою?” – запитав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна захищається проти російської агресії завдяки тому, що "величезний моральний простір світу об’єднався й допомагає боронити Україну". Тож російський диктатор Володимир Путін атакує не лише нашу державу, а саме цей моральний простір.

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