Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна захищається проти російської агресії завдяки тому, що "величезний моральний простір світу об’єднався й допомагає боронити Україну". Тож російський диктатор Володимир Путін атакує не лише нашу державу, а саме цей моральний простір.

Про це Зеленський сказав на зустрічі Ялтинської європейської стратегії, йдеться на сайті глави держави.

"Війна проти України – це війна проти моралі. І захист України – передусім це захист моралі... Для багатьох у світі Україна – не просто держава у Європі, яка захищається від російської агресії. Для багатьох зараз Україна – це особистий моральний вибір. Вибір того, що для них цінне насправді. Вибір того, у що хочеться вірити насправді. Вибір того, що ставиш своїм найвищим і справжнім пріоритетом. Україна зараз символізує стандарт свободи, у якому люди з різних країн впізнають власні стандарти", - зазначив Президент.

Глава держави зазначив, що "коли зараз ідеться про Україну, насправді говориться про величезний моральний простір, і він значно ширший, ніж тільки територія України".

За словами Зеленського, Путін розраховував, що Україна "залишиться наодинці, бо хтось із партнерів буде байдужим, хтось злякається, хтось діятиме надто повільно".

"І якби було саме так, Україна тоді могла б бути окупована. Далі б воєнне безумство Росії обернулося подальшою агресією проти інших сусідніх країн. Війна ширилась би. Але чи була б при цьому мішенню лише територія держав?.. Коли ми говоримо зараз про цю війну, завжди йдеться про мораль. В усього, що звучить про Україну та про цю війну, є або моральна основа, або моральний відступ, або взагалі – відсутність моралі, що шокує", - наголосив Президент.

Зеленський підкреслив, що Росія має відповідати за геноцид українців, а вибір світової спільноти підтримувати нашу державу чи ні - "усе це, безумовно, про мораль".

"І все це – про майбутнє, у якому в людського життя та міжнародних відносин або залишиться моральна основа, або… ні. Тоді все людство може залишитися рабами ось таких «путіних», які здатні вбивати заради своїх капризів", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що "людська мораль повинна перемогти в цій війні".

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що Росія не може набрати за кордоном достатньо найманців для війни в Україні та що "ніхто не хоче ставати співучасником воєнних злочинів і дозволити, щоби безкарно ці рекрутери рашистські працювали на території їхніх держав".

Куба, наприклад, заарештувала 17 осіб за обвинуваченнями у зв’язках з групою торговців людьми, яка заманювала молодих кубинців служити в російській армії на війні в Україні.