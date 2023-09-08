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Роксолана Підласа: Інфляція в річному вимірі знизилась до 8,6%

У показниках державного бюджету на 2023 рік враховано прогнозний показник інфляції на рівні 28%.

Роксолана Підласа: Інфляція в річному вимірі знизилась до 8,6%
Роксолана Підласа
Фото: facebook/Roksolana Pidlasa

Інфляція в річному вимірі знизилась до 8,6% і зафіксована на рівні 2,5% до грудня 2022 року. У показниках державного бюджету на 2023 рік враховано прогнозний показник інфляції на рівні 28%.

Про це повідомляє голова Комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа.

«За підсумками серпня 2023 року порівняно з відповідним місяцем попереднього року інфляція знизилася до 8,6% з 11,3% за підсумками липня цього року», - зазначила депутатка.

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти та безалкогольні напої знизилися на 3,7%. Найбільше подешевшали овочі (на 37,6%) і фрукти (на 4,2%), а також масло, соняшникова олія, сир і творог, яйця.

Водночас зросли ціни на цукор (на 2%), м'ясо та м'ясопродукти (на 1,2%), хліб, молоко, макаронні вироби. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%.

Ціни на транспорт зросли на 3% в основному через підвищення цін на паливо та мастила на 7,4%.

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений покращений прогноз, де йшлося, що інфляція в Україні 2023 року знизиться до 15,5%, а реальні доходи збільшаться на 1%.

Раніше НБУ повідомляв, що за підсумками першого півріччя поточного року в Україні очікували стрімке зниження інфляції.

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